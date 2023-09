LE MIKVÉ, UN JOYAU PRÉSERVÉ 30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 16 août 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le mikvé médiéval de Montpellier, bain rituel juif de purification du XIIIe siècle est le témoin de l’importance de la communauté juive qui a joué un rôle majeur dans le développement et le rayonnement de Montpellier..

2023-08-16 14:00:00 fin : 2023-08-16 17:00:00.

30, allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The medieval mikveh of Montpellier, a Jewish ritual purification bath dating from the 13th century, is a witness to the importance of the Jewish community, which played a major role in the development and influence of Montpellier.

La mikve medieval de Montpellier, baño ritual judío de purificación que data del siglo XIII, es testigo de la importancia de la comunidad judía, que desempeñó un papel importante en el desarrollo y la influencia de Montpellier.

Die mittelalterliche Mikwe von Montpellier, ein jüdisches rituelles Reinigungsbad aus dem 13. Jahrhundert, zeugt von der Bedeutung der jüdischen Gemeinde, die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und dem Einfluss von Montpellier spielte.

