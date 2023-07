ANIMATION DANS L’OFFICE DE TOURISME – LES GRISETTES DE MONTPELLIER 30 allée jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 19 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ne ratez pas l’animation proposée par Les Grisettes de Montpellier dans l’espace accueil de l’Office de Tourisme, place de la Comédie, le 19 juillet 2023..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

30 allée jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss the show put on by Les Grisettes de Montpellier in the reception area of the Tourist Office, Place de la Comédie, on July 19, 2023.

No se pierda el espectáculo de Les Grisettes de Montpellier en la recepción de la Oficina de Turismo, plaza de la Comédie, el 19 de julio de 2023.

Verpassen Sie nicht die von Les Grisettes de Montpellier angebotene Animation im Empfangsbereich des Fremdenverkehrsamtes, Place de la Comédie, am 19. Juli 2023.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT MONTPELLIER