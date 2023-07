LIEUX DE POUVOIR 30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 18 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Suite au siège du jeune roi Louis XIII en 1622, la ville de Montpellier subit d’importants changements urbains mais surtout amplifie des bouleversements administratifs qui s’étaient amorcés précédemment..

Following the siege of the young king Louis XIII in 1622, the city of Montpellier underwent important urban changes but above all amplified the administrative upheavals that had begun earlier.

Tras el asedio del joven rey Luis XIII en 1622, la ciudad de Montpellier sufrió importantes cambios urbanísticos, pero sobre todo amplió los trastornos administrativos iniciados anteriormente.

Nach der Belagerung durch den jungen König Ludwig XIII. im Jahr 1622 erlebte die Stadt Montpellier bedeutende städtebauliche Veränderungen, vor allem aber verstärkte sie die bereits zuvor begonnenen Umwälzungen in der Verwaltung.

