OBJECTIF PHOTO 30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 18 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Venez nous suivre avec votre appareil photo ou smartphone pour une balade au coeur de l’écusson à la découverte de quelques-uns des lieux qui font l’histoire de la ville.

Autour de ceux-ci, votre guide en profitera pour vous donner quelques règles de composition simples afin d’améliorer vos photos..

2023-07-18 18:00:00 fin : 2023-07-18 20:00:00. EUR.

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Come along with your camera or smartphone for a stroll through the heart of the city?s skyline, discovering some of the places that make up the city?s history.

Your guide will take the opportunity to give you a few simple rules of composition to improve your photos.

Venga con su cámara o smartphone a dar un paseo por el corazón de la ciudad para descubrir algunos de los lugares que conforman la historia de la ciudad.

Tu guía aprovechará para darte unas sencillas reglas de composición para mejorar tus fotos.

Begleiten Sie uns mit Ihrer Kamera oder Ihrem Smartphone auf einem Spaziergang durch das Herz des Wappentiers und entdecken Sie einige der Orte, die die Geschichte der Stadt ausmachen.

An diesen Orten wird Ihnen Ihr Guide ein paar einfache Regeln zur Bildkomposition verraten, um Ihre Fotos zu verbessern.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT MONTPELLIER