CACHE-CACHE DANS LA VILLE AVEC FRÉDÉRIC BAZILLE 30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 17 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’artiste montpelliérain a laissé son empreinte au cœur de sa ville natale. Encadrés par un guide, partez en famille à la recherche de ses portraits..

2023-07-17 09:30:00 fin : 2023-07-17 11:00:00. EUR.

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The artist from Montpellier has left his mark on the heart of his native city. Accompanied by a guide, go in search of his portraits with your family.

El artista de Montpellier ha dejado su huella en el corazón de su ciudad natal. Acompañados por un guía, toda la familia puede partir en busca de sus retratos.

Der Künstler aus Montpellier hat seine Spuren im Herzen seiner Heimatstadt hinterlassen. Machen Sie sich mit Ihrer Familie unter Anleitung eines Führers auf die Suche nach seinen Porträts.

