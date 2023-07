CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS AVEC PERETTE LA MOUETTE 30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 13 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Perette la mouette vient visiter Montpellier ! En famille et avec un guide conférencier venez découvrir la ville avec elle.

Grâce à un livret d’activités, les enfants de 8 à 11 ans pourront déambuler les yeux grands ouverts et l’esprit curieux.

Observations, quiz, dessins et jeux à relier seront au programme pour apprendre en s’amusant..

2023-07-13 09:30:00 fin : 2023-07-13 11:30:00. EUR.

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Perette the seagull comes to visit Montpellier! With your family and a guide, come and discover the city with her.

Thanks to an activity booklet, children from 8 to 11 years old will be able to wander around with their eyes wide open and their minds curious.

Observations, quizzes, drawings and games to connect will be on the program to learn while having fun.

La gaviota Perette visita Montpellier Con su familia y un guía, venga a descubrir la ciudad con ella.

Gracias a un cuaderno de actividades, los niños de 8 a 11 años podrán pasear con los ojos bien abiertos y la mente curiosa.

Observaciones, concursos, dibujos y juegos de conexión formarán parte del programa para aprender divirtiéndose.

Perette, die Möwe, besucht Montpellier! Mit der ganzen Familie und einem Fremdenführer können Sie die Stadt mit ihr entdecken.

Mithilfe eines Aktivitätenhefts können Kinder von 8 bis 11 Jahren mit offenen Augen und neugierigem Geist durch die Stadt schlendern.

Beobachtungen, Quizfragen, Zeichnungen und Verbindungsspiele stehen auf dem Programm, damit das Lernen Spaß macht.

