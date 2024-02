30/30 Sliman Kaïsa et Hakim Bra Comédie Vieux-Port Marseille 7e Arrondissement, vendredi 1 mars 2024.

30/30 Sliman Kaïsa et Hakim Bra Comédie Vieux-Port Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2 humoristes, 2 univers… 1h de rires !

Hakim Bra vous fera voyager dans la France profonde d’où il est originaire et tout particulièrement la Picardie, il vous parlera de sa familles, ses amours, ses emmerdes.



Tranchant et conscient! Voilà comment on pourrait décrire l’humour de Sliman.



Sur ces 30 nouvelle minutes, Sliman nous partage son regard et ses inquiétudes de daron sur la société actuelle.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 21:30:00

fin : 2024-03-01

Comédie Vieux-Port 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

