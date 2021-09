30/30 Serine Ayari & Cinzia Cattaneo Théâtre le Caveau, 4 novembre 2021, Genève.

30/30 Serine Ayari & Cinzia Cattaneo

Théâtre le Caveau, le jeudi 4 novembre à 20:00

Festival du rire de Genève ————————– Cette soirée 100% féminine s’annonce piquante, drôlissime et surprenante. Cinzia Cattaneo et Serine Ayari rivalisent d’énergie et posent un regard acéré sur ce qui les entoure. Une soirée haute en couleur donc, à ne manquer sous aucun prétexte ! Serine Ayari est une stand-uppeuse reconnue qui joue aussi bien en néerlandais qu’en anglais et en français. Après avoir conquis le public francophone via des apparitions remarquées sur différents plateaux, cette tunisienne d’origine balaye tous les sujets – et surtout ceux qui fâchent – avec une aisance incroyable. Préparez-vous pour la nouvelle tornade Ayari et installez-vous dans vos sièges, bien à l’aise ! Cinzia Cattaneo, première femme gagnante de Morges-sous-Rire 2019 et finaliste de Mon Premier Montreux 2019, est l’espoir du stand up féminin Suisse Romand. Humoriste et chroniqueuse dans les Bras Cassés sur Couleur 3 à 25 ans, Cinzia propose un stand up brut et piquant, elle ironise et se questionne sur des sujets tels que la confiance et la beauté, et adresse ses petits démons. Vous apprendrez qu’elle est un peu sado, un peu clepto, un peu maso, qu’elle déteste qu’un kinder bueno reste coincé dans le distributeur, qu’elle a peur de devoir un jour acheter des étoiles à un dealer pour remonter sa note Uber et qu’elle se frotte au langage des signes parce que sa mère est moitié italienne, moitié malentendante.

Stand-up

Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction



