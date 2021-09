30/30 Julien Santini & Julien Sonjon Théâtre le Caveau, 2 décembre 2021, Genève.

Théâtre le Caveau, le jeudi 2 décembre à 20:00

Festival du rire de Genève ————————– Ce troisième spectacle 30/30 réunira deux Julien pour deux fois plus de blagues, de folie et de rigolade. Personne ne sort indemne d’une heure avec ces deux tornades de l’humour. Julien Santini c’est : le sosie d’Enrico Macias sans l’accent mais avec la chemise, une déclaration d’amour à la Fonction publique, une course-poursuite au bureau, un côté espiègle, rebelle au conformisme ambiant, mais avec le sourire et beaucoup de politesse et une interprétation magistrale du regard coup de foudre. Après avoir remporté un tremplin pour jeunes talents de l’humour, Julien Santini se produit à la Nouvelle Seine à Paris, et est régulièrement invité dans la matinale présentée par Bruno Roblès sur “Rire et Chansons”. Julien Sonjon est un magicien à part. Ce comédien formé au théâtre d’improvisation mélange habilement stand up, improvisation et magie. Il se distingue partout où il passe. Généreux, interactif, percutant, drôle, incroyable, joyeux, fou, magique et époustou­flant, voilà les adjectifs que l’on souhaite pour la description de cet humoriste imprévisible. Selon les réactions du public, tout peut arriver, et c’est ce qui le rend unique ! Embarquez dans une soirée durant laquelle vous donnerez vie à la magie de Julien Sonjon, un magicien de type énergique !

Stand-up

Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction



2021-12-02T20:00:00 2021-12-02T22:00:00