Théâtre le Caveau, le jeudi 7 octobre à 20:00

**Festival du rire de Genève** —————————— Inno JP et Thibaud Agoston, c’est une heure de spectacle qui promet d’être envolée tant les deux humoristes rivalisent d’anecdotes improbables, d’un regard pointu et déjanté et d’une nonchalance unique ! Inno JP a été reçu sur concours à la prodigieuse école nationale de l’humour de Montréal. En 2018, il revient en Belgique avec la volonté très contemporaine de devenir la meilleure version de lui-même possible. La marge d’amélioration reste, à ce stade-ci de la compétition, furieusement large. Néanmoins, il a déjà fait quantité de bruit. Notamment, en étant choisi par Blanche Gardin pour assurer certaines de ses premières parties, à Paris, au théâtre l’Européen. Ou encore, par Kyan Khojandi, pour participer à l’émission « Derrière un micro », sur Canal Plus. Thibaud Agoston et son style de bourgeois bohème assumé, c’est un espoir du stand-up, qui se moque des travers de notre société avec une plume piquante et une aisance déroutante. * Prix SSA du jeune talent humour 2020 * Prix nouveau talent écriture SACD * Gagnant concours scène ouverte Morges-Sous-Rire 2019 * Grand prix du Jury 2019 du festival national des humoristes de Tournons * Prix du Jury festival du rire de Mondeville * Prix du public au festival Lyon Gerson * Grand gagnant du loto de Bois-Gourmand en 2004 « Je ne comprends pas que vous dominiez le monde entier avec un épiderme de si piètre qualité »

Spectacle de Stand-Up

Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T22:00:00