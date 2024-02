30/30 Du Colin’s Alice/Tom Zig Zag Café Bordeaux, vendredi 23 février 2024.

30/30 Du Colin’s Alice/Tom Nouveau format du Colin’s Comédie Club, venez découvrir le 30/30. Deux humoristes du Colin’s se partagent la scène du Zigzag pour trente minutes de blagues chacun. Vendredi 23 février, 20h00 Zig Zag Café Entrée : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T21:30:00+01:00

Pour ce nouveau 30/30 du Colin’s, nous avons le plaisir d’accueillir deux humoristes qu’on adore : Tom Phenix et Alice Gabrielle.

Venez plonger dans leurs univers décalés, drôles et saisissant.

VENDREDI 23 FEVRIER

20h

Billetterie sur place: 4€ l’entrée ( pas de CB )

Carte Jeune: 3€ la place

Sortie au Chapeau pour les artistes !! (Prévoir du cash)

Réservations : https://my.weezevent.com/3030-du-colins-alicetom

ZIGZAG CAFÉ

73, Cours de l’Argonne

Tram B arrêt St Nicolas

(2 min de la Victoire)

humour one man show