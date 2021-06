Lille salle Ostermeyer Lille, Nord 3 X 3 LILLE FESTIVAL salle Ostermeyer Lille Catégories d’évènement: Lille

L’association Ballin Nord 3*3 propose un tournoi de basket 3*3 de 10h à 18h autour de la salle de sport Ostermeyer à Lille-Moulins le week end du 12 et 13 juin 2021. Une attention particulière sera portée au public féminin afin de développer leur pratique. L’association accueillera tous les publics durant le week end pour différentes animations autour des disciplines olympiques (basket, tennis de table, athlétisme mais aussi conférences autour du sport de son management…). Un village associatif sera aussi proposé.

gratuit pour le public – inscription payante pour les participants aux tournois

