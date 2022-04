3 VOIX POUR PÂQUES Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

3 VOIX POUR PÂQUES Épinal, 30 avril 2022, Épinal. 3 VOIX POUR PÂQUES Salle de spectacles du plateau de la justice Avenue Kennedy Épinal

2022-04-30 17:30:00 17:30:00 – 2022-04-30 19:00:00 19:00:00 Salle de spectacles du plateau de la justice Avenue Kennedy

Épinal Vosges Anna, Dascha, Liza sont 3 jeunes artistes Ukrainiennes talentueuses âgées de 20 à 23 ans.

A l’occasion de Pâques, elles nous plongeront au cœur de ce message d’espérance, dans une interprétation moderne, profonde et inspirée. Un concert varié dans leur univers musical où s’entremêleront des solos et des moments polyphoniques, accompagnés de quelques amis musiciens.

Un joli moment artistique et festif pour tous qui ravira les amateurs de belle musique. +33 6 18 76 19 51 https://cafechange.fr/ RD

Salle de spectacles du plateau de la justice Avenue Kennedy Épinal

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Salle de spectacles du plateau de la justice Avenue Kennedy Ville Épinal lieuville Salle de spectacles du plateau de la justice Avenue Kennedy Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

3 VOIX POUR PÂQUES Épinal 2022-04-30 was last modified: by 3 VOIX POUR PÂQUES Épinal Épinal 30 avril 2022 Épinal Vosges

Épinal Vosges