Escale migratoire au marais des Ponts d'Ouve

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 Sur une zone de halte migratoire des oiseaux, accompagné d’un animateur, partez identifier les principales espèces d’oiseaux. Réservation obligatoire.

3 Village Ponts d’Ouve Maison du Parc

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

