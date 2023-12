Atelier Vannerie au jardin 3 village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais, 3 février 2024, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03 16:00:00

En partenariat avec l’association « les amis de l’osier », initiez-vous à la vannerie et découvrez les possibilités au jardin : tontine, bordures, tunnel ou haies…

Réservation obligatoire..

.

3 village Ponts d’Ouve Maison du Parc

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin