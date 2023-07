Sortie en famille dans les marais 3 village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais, 25 juillet 2023, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais,Manche

Partez en famille accompagnés d’un guide nature découvrir les marais. Activités ludiques ou artistiques vous sont proposées. Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents..

2023-07-25 14:30:00 fin : 2023-07-25 . .

3 village Ponts d’Ouve Maison du Parc

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



Come and discover the marshes with your family, accompanied by a nature guide. Fun and artistic activities are on offer. For children aged 6 to 12, accompanied by their parents or grandparents.

Acompañe a un guía de naturaleza en familia y descubra las marismas. Se proponen actividades lúdicas y artísticas. Para niños de 6 a 12 años, acompañados de sus padres o abuelos.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie in Begleitung eines Naturführers die Sümpfe. Es werden Ihnen spielerische oder künstlerische Aktivitäten angeboten. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche