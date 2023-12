Les zones humides, de précieuses alliées 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais, 4 février 2024, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:00:00

fin : 2024-02-04 12:00:00

A l’occasion de la Journée mondiale des Zones Humides, avec un animateur, découvrez l‘Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve, vitrine du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin.

A cette occasion, explorez cette zone humide, avec tous les services qu’elle propose (réservoir de biodiversité, réservoir d’eau potable, filtre naturel….). Réservation obligatoire.

.

3 Village Les Ponts Douve Saint-Côme-du-Mont

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin