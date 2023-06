Randonnée commentée 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais, 17 septembre 2023, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais,Manche

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, empruntez avec un animateur les 5,5 kilomètres de sentier de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve.

Réservation obligatoire..

2023-09-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-17 . .

3 Village Les Ponts Douve Saint-Côme-du-Mont

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join a guide on a 5.5-kilometer trail in the Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve.

Reservations required.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, recorra con un guía un sendero de 5,5 kilómetros por el espacio natural sensible de las marismas de Ponts d’Ouve.

Imprescindible reservar.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie mit einem Betreuer den 5,5 Kilometer langen Pfad des Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve begehen.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche