Apéro Concert: SABALY 3 via Bolena Saint-Paulien, 11 juillet 2023, Saint-Paulien.

Saint-Paulien,Haute-Loire

Apéro concert : SABALY – musique africaine

Si vous le désirez vous prenez l’apéro en terrasse en même temps..

2023-07-11 19:00:00 fin : 2023-07-11 21:00:00. .

3 via Bolena Camping La Rochelambert

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Aperitif concert: SABALY – African music

If you wish, you can enjoy an aperitif on the terrace at the same time.

Concierto de aperitivo: SABALY – música africana

Si lo desea, puede disfrutar al mismo tiempo de un aperitivo en la terraza.

Aperitifkonzert: SABALY – afrikanische Musik

Wenn Sie möchten, können Sie den Aperitif gleichzeitig auf der Terrasse einnehmen.

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay