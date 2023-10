Théâtre d’objet : « The game of nibelungen » 3 Vge de l’Église Saint-Floxel, 13 décembre 2023, Saint-Floxel.

Saint-Floxel,Manche

Imaginez-vous, un soir, vous faufiler dans votre ancienne école. Dans la classe, une prof d’allemand. Un cauchemar ? Vous ne parlez pas l’allemand ? Mais tant mieux !

En V.O. et avec ce qui lui tombe sous la main dans la salle de classe où elle règne en maîtresse, Laura Gambarini retrace l’épopée des Nibelungen. L’équivalent germanique de la légende du roi Arthur, dont l’intrigue faite d’amour, de pouvoir et de sang n’a rien à envier à celle d’une célèbre série télé. Vous ne parlez pas la langue de Goethe ? Vos cours d’allemand ne sont qu’un lointain souvenir traumatique ? Le théâtre gesticulé de cette professeure d’un genre nouveau saura vaincre toutes les barrières linguistiques.

À voir en petits comités (pas plus de 40 spectateurs par représentation) dans de « vraies » salles de classes et il y aura même des récompenses pour les bons élèves.

« Deutsch is coming »….

« Dans la classe, une prof d’allemand. Un cauchemar ? Non, le cours de langue le plus délirant et explosif de votre vie. » Washington post

Durée : 45 min

Public : Tout public dès 14 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2023-12-13 20:30:00

3 Vge de l’Église

Saint-Floxel 50310 Manche Normandie



Imagine yourself, one evening, sneaking into your old school. In the classroom, a German teacher. A nightmare? You don’t speak German? But that’s just as well!

In V.O. and with whatever she can get her hands on in the classroom where she reigns supreme, Laura Gambarini retraces the epic of the Nibelungen. The Germanic equivalent of the King Arthur legend, its plot of love, power and blood has nothing to envy that of a famous TV series. If you don’t speak Goethe’s language, or if your German lessons are just a distant, traumatic memory, we’d love to hear from you The gesticulated theater of this new kind of teacher will overcome all language barriers.

To be seen in small groups (no more than 40 spectators per performance) in « real » classrooms, and there will even be rewards for good students.

« Deutsch is coming ….

« In the classroom, a German teacher. A nightmare? No, the most delirious and explosive language class of your life. » Washington post

Running time: 45 min

Audience: 14 and over

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Imagina que una tarde te cuelas en tu antiguo colegio. En el aula, un profesor alemán. ¿Una pesadilla? ¿No hablas alemán? ¡Pero menos mal!

Laura Gambarini cuenta la epopeya de los Nibelungos, el equivalente germánico de la leyenda del Rey Arturo, en V.O. utilizando todo lo que tiene a mano en el aula donde reina. El equivalente germánico de la leyenda del Rey Arturo, con una trama de amor, poder y sangre que nada tiene que envidiar a la de una famosa serie de televisión. Si no habla la lengua de Goethe y sus clases de alemán no son más que un recuerdo lejano y traumático, éste es el lugar adecuado para usted El teatro gestual de este nuevo tipo de profesor superará todas las barreras lingüísticas.

Se podrá ver en grupos reducidos (no más de 40 espectadores por representación) en aulas « reales », e incluso habrá premios para los buenos alumnos.

« Deutsch is coming » ….

» En el aula, un profesor de alemán. ¿Una pesadilla? No, el curso de idiomas más delirante y explosivo de su vida Washington post

Duración: 45 min

Público: a partir de 14 años

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Stellen Sie sich vor, Sie schleichen sich eines Abends in Ihre alte Schule. In der Klasse sitzt eine Deutschlehrerin. Ist das ein Albtraum? Sie sprechen kein Deutsch? Umso besser!

Laura Gambarini erzählt das Nibelungenepos in Originalsprache und mit dem, was sie in ihrem Klassenzimmer, in dem sie die Herrscherin ist, zur Hand hat. Die Nibelungen sind das deutsche Pendant zur Artuslegende, und die Handlung um Liebe, Macht und Blut steht der einer bekannten Fernsehserie in nichts nach. Sie sprechen die Sprache Goethes nicht und Ihr Deutschunterricht ist nur eine traumatische Erinnerung? Das Gestikulationstheater dieser neuartigen Lehrerin wird alle Sprachbarrieren überwinden.

Diese Aufführung ist in kleinen Gruppen (nicht mehr als 40 Zuschauer pro Vorstellung) in « echten » Klassenzimmern zu sehen und es gibt sogar Belohnungen für gute Schüler.

« Deutsch is coming »….

« In der Klasse sitzt eine Deutschlehrerin. Ist das ein Albtraum? Nein, der wildeste und explosivste Sprachkurs Ihres Lebens. » Washington post

Dauer: 45 Min

Publikum: Alle Zuschauer ab 14 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

