3 Under 30 Galerie Meyer, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 18h

gratuit

À l’occasion de PhotoSaintGermain, la Galerie Meyer présente une exposition des trois lauréats de 3 Under 30 : Jimmy Chin Kiu Lee, Sarah Louise Lordan et Manon Martsch.

Daniel Blau a le plaisir d’annoncer les trois lauréats de 3 Under 30, le concours organisé par la galerie pour les jeunes photographes : Jimmy Chin Kiu Lee, Sarah Louise Lordan et Manon Martsch.

La galerie a reçu de nombreuses propositions d’artistes émergents en provenance du monde entier. Les vainqueurs ont été sélectionnés en fonction des points forts de leur portfolio et de leur déclaration d’intention.

Jimmy Chin Kiu Lee (né en 1993) est doctorant et chargé de cours à l’université. Il pratique les arts visuels et la photographie documentaire. Il est né et a grandi à Hong Kong et a commencé sa pratique photographique dans un journal local avant de préparer son doctorat au Royaume-Uni. Ces dernières années, Lee a étudié l’idéologie des habitants de Hong Kong qui vivent avec des références culturelles chinoises et britanniques intégrées dans leur société. Son projet In Search of Nirvana est une série de photographies saisissantes réalisées dans l’ouest de la Chine, dont certaines évoquent « des routes continues qui traversent des terres arides, des fleurs en plastique dans un hiver glacial, le concept de patriotisme, le projet d’armement nucléaire… » et représentent la tentative de l’artiste d’explorer son lien incertain avec la culture chinoise.

Sarah Louise Lordan (née en 1997) est une artiste visuelle basée en Irlande. La photographie est son principal médium d’expression. Récemment diplômée de l’Institute of Art, Design and Technology de Dun Laoghaire, Lordan crée des œuvres d’art conceptuelles qui suscitent la réflexion. Son projet Come As You Are consiste en des portraits noir et blanc. Il s’agit de gros plans d’un seul sujet, dont le visage occupe les deux tiers du cadre et dépeint toute une gamme d’expressions faciales, suggérant une série d’états émotionnels, de la rage au défi en passant par la vulnérabilité, l’inquiétude et l’abandon. Éclairées par le haut, les images présentent un contraste et des détails saisissants. Pour Lordan, la création artistique est une méthode de traitement des conflits qui l’habitent et sont à l’œuvre dans le monde qui l’entoure. L’artiste considère que son travail « englobe un cycle de pensées et d’émotions que les femmes traversent lorsqu’elles sont confrontées à une sorte de déclencheur mental ».

Manon Martsch (née en 1999) est une artiste allemande actuellement installée en France. Elle pratique la peinture et la photographie, et son projet Blau Und Starr est constitué d’une série de tirages obtenues par le procédé du cyanotype. Son travail photographique témoigne d’une sensibilité picturale à la ligne, à la texture et à la composition et s’intéresse aux questions de rigidité et de mouvement dans l’image. Selon elle, « une forme ne devient dynamique qu’en relation avec l’environnement ». Ses cyanotypes ont un contenu varié, allant de l’architecture – les lignes angulaires des murs et des fenêtres, la courbe d’un bâtiment contre un ciel nuageux, la lueur du soleil sur la façade d’un immeuble résidentiel – à des œuvres plus abstraites présentant des formes humaines et des silhouettes fragmentées.

Expositions -> Photographie

Galerie Meyer 17 rue des Beaux Arts Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (318m) 10 : Mabillon (399m)



Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/

Expositions -> Photographie Expos

Date complète :

2021-11-04T11:00:00+01:00_2021-11-04T18:00:00+01:00;2021-11-05T11:00:00+01:00_2021-11-05T18:00:00+01:00;2021-11-06T11:00:00+01:00_2021-11-06T18:00:00+01:00;2021-11-09T11:00:00+01:00_2021-11-09T18:00:00+01:00;2021-11-10T11:00:00+01:00_2021-11-10T18:00:00+01:00;2021-11-11T11:00:00+01:00_2021-11-11T18:00:00+01:00;2021-11-12T11:00:00+01:00_2021-11-12T18:00:00+01:00;2021-11-13T11:00:00+01:00_2021-11-13T18:00:00+01:00;2021-11-16T11:00:00+01:00_2021-11-16T18:00:00+01:00;2021-11-17T11:00:00+01:00_2021-11-17T18:00:00+01:00;2021-11-18T11:00:00+01:00_2021-11-18T18:00:00+01:00;2021-11-19T11:00:00+01:00_2021-11-19T18:00:00+01:00;2021-11-20T11:00:00+01:00_2021-11-20T18:00:00+01:00

Manon Martsch, Einsichten in Aussichten, 2021.