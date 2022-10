3′ – Théâtre des Tarabates, 18 novembre 2022, .

3′ – Théâtre des Tarabates



2022-11-18 – 2022-11-18

Quand l’art de la marionnette joue de la rencontre du corps vivant et du corps inanimé. La musique de Fanny Chériaux devient le partenaire de jeu de la marionnette ; sa vie, son souffle.

Philippe Saumont nous raconte une histoire, la sienne.

Celle d’un homme qui, brutalement, ne pouvait plus avancer. Trois récits nés des bouleversements traversés depuis ce choc. Il s’interroge sur la relation entre le corps humain et l’objet : est-ce le corps humain qui est l’extension de la marionnette ou est-ce le pantin qui devient une partie du corps ?

Pour ce, Philippe Saumont fait appel aux talents de Valentin Arnoux, tout juste sorti de l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Cette pièce témoigne d’une volonté de vivre quoi qu’il arrive. Rassembler le corps et l’esprit, la chair et le pantin, la vie et la mort.

Tout public dès 11 ans – Durée : 45 min

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/agenda/3-theatre-des-tarabates/

