Rando et voix 3 ter place du 11 novembre Duras, samedi 20 janvier 2024.

Duras Lot-et-Garonne

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 13:00:00

Rando et voix, être en contact avec la nature, les arbres, la terre, l’eau, les lieux symboliques, pour nous Recentrer et Oser la voix, véritable source d’énergie.

Aucune compétence requise, juste l’élan de vivre l’expérience !

Départ de la halle de Duras à 10h le samedi 20 janvier pour effectuer 6 km environ, tarif de 30 euros par personnes.

-Agnés BOUILHAC, Naturopathe.

-Isabelle SAGNETTE, Musicothérapeute.

3 ter place du 11 novembre Duras

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT du Pays de Duras – CDT47