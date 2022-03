3 # // Stephanie Quastana / f / chanson révolte amour Villa Bernasconi, 12 mai 2022, Lancy.

12 mai 2022 // 18:30 // Prix Libre Stephanie Questana / f / chanson révolte amour Voix / guitare , présente des chansons du siècle dernier que les gens connaissent pour certaines et dont ils ignorent complètement l’existence pour d’autres! ce sont des textes que j’ai choisi pour leur beauté, leur force et pour l’écho, le message qu’ils font passer à notre présent, c’est un concert interprété, une forme vivante autour de l’émotion et de la sincérité. « Stéphanie habite ces chansons, au sens où un comédien campe un rôle. Sauf qu’ici, rien n’est sur-joué; tout sonne juste, sans une once de fausse note. » « C’est là qu’elle puise sa force (là, et dans ses capacités vocales pour le moins incroyables), dans le sens qu’elle donne aux mots qu’elle chante » [https://www.facebook.com/siropdlaru](https://www.facebook.com/siropdlaru) [https://www.facebook.com/events/685849045760507/](https://www.facebook.com/events/685849045760507/)

entrée libre pour les artistes

Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Genève Lancy



