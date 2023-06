MARCHÉ D’ETE 3 square René Goujon Cheffes, 2 juillet 2023, Cheffes.

Cheffes,Maine-et-Loire

Producteurs locaux et artisans vous donnent rendez-vous chaque saison au coeur du bourg de Cheffes.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 13:00:00. .

3 square René Goujon

Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Every season, local producers and craftsmen meet in the heart of the village of Cheffes

Cada temporada, los productores y artesanos locales se reúnen en el corazón del pueblo de Cheffes

Lokale Produzenten und Handwerker geben Ihnen jede Saison ein Stelldichein im Herzen des Marktfleckens Cheffes

