Concert des professeurs du Conservatoire 3, Square Delaunay Flers, 22 février 2024, Flers.

Flers Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22

Trois artistes, Aurore Larcher, Sandrine Petitjean et Marie-Ange Wachter vous invitent à partager leurs secrets musicaux via un trio violoncelle, piano et chant. Un voyage à travers les époques et les styles en compagnie de compositrices à découvrir..

3, Square Delaunay Centre Madeleine Louaintier

Flers 61100 Orne Normandie



