Concert – Groupe BED 3 Square Delaunay Flers, 23 novembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Le groupe de folk français BED se produira le 23 novembre à 20 heures au centre Madeleine-Louaintier. Ce groupe gravite autour du compositeur, chanteur et multi-instrumentiste Benoît Burello. Il est influencé par le jazz d’Ornette Coleman, les mélodies aériennes de Cale, l’énergie électrique et jouissive des Sonic Youth, la liberté et la discrétion musicale de Marc Hollis..

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . .

3 Square Delaunay Centre Madeleine Louaintier

Flers 61100 Orne Normandie



French folk band BED will perform on November 23 at 8pm at the Madeleine-Louaintier center. The group revolves around composer, singer and multi-instrumentalist Benoît Burello. The group is influenced by the jazz of Ornette Coleman, the airy melodies of Cale, the electric energy of Sonic Youth and the musical freedom and discretion of Marc Hollis.

El grupo folk francés BED actuará el 23 de noviembre a las 20:00 h en el centro Madeleine-Louaintier. El grupo gira en torno al compositor, cantante y multiinstrumentista Benoît Burello. El grupo está influenciado por el jazz de Ornette Coleman, las melodías aéreas de Cale, la energía eléctrica de Sonic Youth y la libertad y discreción musicales de Marc Hollis.

Die französische Folkband BED tritt am 23. November um 20 Uhr im Madeleine-Louaintier-Zentrum auf. Diese Band dreht sich um den Komponisten, Sänger und Multi-Instrumentalisten Benoît Burello. Sie ist beeinflusst vom Jazz Ornette Colemans, den luftigen Melodien Cales, der elektrischen und spielerischen Energie von Sonic Youth und der musikalischen Freiheit und Diskretion von Marc Hollis.

