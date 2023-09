Concert – Hommage à Edith Piaf 3 Square Delaunay Flers, 17 novembre 2023, Flers.

Les musiciens du conservatoire de Flers Agglo donneront un concert-hommage à Edith Piaf, à 20 heures, au centre Madeleine-Louaintier en ouverture du festival des solidarités..

3 Square Delaunay Centre Madeleine Louaintier

Flers 61100 Orne Normandie



Musicians from the Flers Agglo conservatory will perform a concert-tribute to Edith Piaf, at 8pm, at the Madeleine-Louaintier center, to open the Festival des Solidarités.

Músicos del conservatorio Flers Agglo ofrecerán un concierto homenaje a Edith Piaf a las 20:00 h en el centro Madeleine-Louaintier para inaugurar el festival de la solidaridad.

Die Musiker des Konservatoriums von Flers Agglo geben um 20 Uhr im Zentrum Madeleine-Louaintier ein Hommage-Konzert an Edith Piaf zur Eröffnung des Festivals der Solidarität.

