le samedi 14 mai à 20:30 entrée libre

Pourquoi l’activité horlogère s’est installée en Faucigny, comment elle s’est développée pour ensuite laisser place au décolletage. Musée de l’horlogerie et du décolletage 100 place du 11 novembre 74300 Cluses Cluses Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00

