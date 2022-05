3 saynètes autour de la prison panoptique d’Autun Musée Rolin, 14 mai 2022 21:45, Autun.

Les élèves de la classe Sciences et patrimoine se préparent activement pour la nuit européenne des musées qu’ils animeront avec les élèves du collège du vallon et de la châtaigneraie

32 élèves de la classe Sciences et Patrimoine du lycée Bonaparte sur 36 joueront 3 saynètes autour du thème traité en 2021-2022 : la prison panoptique.

Ce thème a été étudié en commun dans le cadre d’un EAC avec le collège du vallon et de la châtaigneraie ainsi qu’avec des élèves du pôle professionnel du lycée Bonaparte.

Les textes ont été écrits en totalité par les élèves de la classe Sciences et Patrimoine, encadrés par Mmes Leclercq et Thibaudet ainsi que Jacques Arnould notamment au niveau de la mise en scène.

Les élèves se sont appuyés sur le registre d’écrou de 1870 et les archives de la prison de 1944 qu’ils ont étudiés en classe avec Théophile Lavault, chercheur en philosophie. Ils ont pu y puiser différents personnages qu’ils ont transposés dans leurs saynètes.

Ils vont proposer au public un voyage dans le futur à la rencontre de 8 adolescents qui se retrouvent face à ce bâtiment en ruine. Dans les décombres, ils vont découvrir différents objets qui leur permettront de remonter le temps.

Ils seront ainsi transportés dans la cour de promenade de la prison en 1870 puis en 1944, lors de l’incarcération de résistants.

Crânes et fantômes ponctueront les saynètes. Âmes sensibles s’abstenir…

Deux représentations d’une durée d’environ 45 minutes seront données le samedi 14 mai à 20H45 et 21H45 dans la cour du musée Rolin en cas de beau-temps ou au palais de justice en cas de pluie.

Les deux ailes perpendiculaires du XVème siècle, dites “le bas de Beauchamp”, reliées par une élégante tourelle d’escalier sont les derniers témoins des travaux d’agrandissement que le chancelier du duc de Bourgogne, Nicolas Rolin, réalisa dans l’hôtel paternel. La partie la plus ancienne des bâtiments (fin XIVème siècle), dite “le donjon”, a subi de profondes modifications à l’époque classique et au XIXème siècle ; portant aujourd’hui le nom d’Hôtel Lacomme elle accueille les visiteurs du Musée Rolin.

32 de los 36 alumnos de la clase de Ciencias y Patrimonio del Liceo Bonaparte tocarán 3 sainetes en torno al tema tratado en 2021-2022: la prisión panéptica. Este tema ha sido estudiado en común en el marco de un EAC con el colegio del valle y del castañar, así como con alumnos del polo profesional del liceo Bonaparte. Los textos fueron escritos en su totalidad por los alumnos de la clase Sciences et Patrimoine, dirigidos por Mmes Leclercq y Thibaudet, así como por Jacques Arnould, especialmente en el plano de la puesta en escena. Los alumnos se basaron en el registro de prisión de 1870 y los archivos de la prisión de 1944 que estudiaron en clase con Théophile Lavault, investigador en filosofía. Han podido sacar de ella diferentes personajes que han transpuesto en sus cuentos. Van a proponer al público un viaje al futuro para conocer a 8 adolescentes que se encuentran frente a este edificio en ruinas. Entre los escombros, descubrirán diferentes objetos que les permitirán retroceder en el tiempo. Serán transportados al patio de paseo de la prisión en 1870 y en 1944, durante el encarcelamiento de los resistentes. Calaveras y fantasmas puntuarán los cuentos. Almas sensibles se abstendrán… Dos representaciones de una duración de unos 45 minutos se darán el sábado 14 de mayo a las 20:45 y a las 21:45 en el patio del museo Rolin en caso de buen tiempo o en el palacio de justicia en caso de lluvia.

5 rue des Bancs 71400 Autun 71400 Autun Bourgogne-Franche-Comté