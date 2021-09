3 Salons de l’Étudiant de Lille Lille Grand Palais, 2 octobre 2021, Lille.

Comment donner à votre parcours de formation la dimension qui vous permettrait d’aborder, sans vous tromper, le monde professionnel ? Comment valoriser votre formation initiale et accéder à un excellent niveau d’études ? Dans quel domaine d’études ? Pour quel type d’enseignement, général ou spécialisé ? Samedi 2 octobre 2021, la ville de Lille accueille 3 Salons de l’Etudiant ! Spécialisées dans trois secteurs différents, ces manifestations vous permettront d’aller plus loin dans vos démarches et de tout savoir sur ces secteurs spécifiques.  Le Salon Arts, communication et numérique réunit de nombreux experts pour vous faire découvrir ces professions riches et variées ainsi que les filières qui y mènent. Ces spécialistes vous détailleront les cursus, les diplômes porteurs et les métiers les plus en vogue : [https://bit.ly/BREVE-LILLEACN](https://bit.ly/BREVE-LILLEACN)  Le Salon des Grandes écoles vous permettra de comprendre les concours et de choisir une formation adaptée grâce aux échanges avec des professeurs, responsables de formation, directeurs d’écoles… Écoles de commerce et de gestion, écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées et classes prépas seront présentes. [https://bit.ly/BREVE-LILLEGE](https://bit.ly/BREVE-LILLEGE)  Le Salon Santé, social et paramédical et Sport vous propose de rencontrer les acteurs de ces secteurs venus partager leur expérience professionnelle, et vous informer sur les formations et les carrières existantes : [https://bit.ly/BREVE-LILLESSPS](https://bit.ly/BREVE-LILLESSPS) Pour affiner votre projet d’orientation, vous pouvez également assister aux conférences thématiques qui constituent une réelle occasion de rencontrer des spécialistes de la formation et d’échanger avec eux. Pour plus d’informations et télécharger vos invitations gratuites et obligatoires, rendez-vous sur [https://bit.ly/REF-LILLE-TRIPLETTE](https://bit.ly/REF-LILLE-TRIPLETTE). Dans le contexte sanitaire actuel et afin de garantir la sécurité de tous sur nos salons, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour accueillir nos visiteurs dans le respect du protocole en vigueur. Bonne visite !

Gratuit sur inscriptions

