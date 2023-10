HALLOWEEN PARTY À LA PISCINE 3 ruelle du Réal Banal Vagney, 31 octobre 2023, Vagney.

Vagney,Vosges

Envie de vous faire plaisir sans débourser 1€ ? Plutôt que d’offrir des bonbons (qui donnent des caries), la CCHV a décidé cette année d’offrir à tous les petits monstres déguisés accompagnés d’un adulte, une entrée à la piscine de Vagney. Les MNS zombies se tiennent prêts à vous accueillir !!. Tout public

Mardi 2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 20:00:00. 0 EUR.

3 ruelle du Réal Banal

Vagney 88120 Vosges Grand Est



Want to treat yourself without spending 1? Instead of offering candy (which gives cavities), this year the CCHV has decided to give all little monsters in costume accompanied by an adult, entry to the Vagney swimming pool. The zombie NSMs are ready to welcome you!

¿Quieres darte un capricho sin gastarte 1? En lugar de ofrecer caramelos (que provocan caries), este año el CCHV ha decidido regalar a todos los pequeños monstruos disfrazados acompañados de un adulto, la entrada a la piscina Vagney. ¡Los socorristas zombis están listos para recibirte!

Möchten Sie sich eine Freude machen, ohne 1? Anstatt Süßigkeiten zu verschenken (die Karies verursachen), hat die CCHV dieses Jahr beschlossen, allen verkleideten kleinen Monstern in Begleitung eines Erwachsenen einen Eintritt in das Schwimmbad von Vagney zu schenken. Die MNS-Zombies stehen bereit!!!

Mise à jour le 2023-10-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES