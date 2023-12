CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE DE JUVARDEIL 3 Ruelle du Puits Couvert Juvardeil Catégories d’Évènement: Juvardeil

Maine-et-Loire CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE DE JUVARDEIL 3 Ruelle du Puits Couvert Juvardeil, 17 décembre 2023, Juvardeil. Juvardeil Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 16:00:00

fin : 2023-12-17 Les Musicales proposent un concert de Noël avec le quatuor vocal Accolade. Rendez-vous dimanche 17 décembre, à l’église..

Les Musicales proposent un concert de Noël avec le quatuor vocal Accolade. Rendez-vous dimanche 17 décembre, à l’église.

Les Musicales de Juvardeil organisent un concert de Noël dimanche 17 décembre, à 16 heures, dans l’église. En présence d’un quatuor vocal qui se connaît bien, un beau moment de Noël tout en notes musicales. A l’issue de ce concert, un vin rouge chaud ou chocolat chaud sera servi accompagné d’un pain d’épices, dans la plus pure tradition de Noël. .

3 Ruelle du Puits Couvert Eglise de Juvardeil

Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Juvardeil, Maine-et-Loire Autres Code postal 49330 Lieu 3 Ruelle du Puits Couvert Adresse 3 Ruelle du Puits Couvert Eglise de Juvardeil Ville Juvardeil Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 3 Ruelle du Puits Couvert Juvardeil Latitude 47.6553358 Longitude -0.4964868 latitude longitude 47.6553358;-0.4964868

3 Ruelle du Puits Couvert Juvardeil Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juvardeil/