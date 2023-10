CONCERT – LE QUATUOR MODIGLIANI 3 rue Victor Poirel Nancy, 11 mars 2024, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

La presse internationale les encense, à juste titre. Elle célèbre cette vive étincelle de la jeunesse dans le jeu des Modigliani, un son léger et brillant, une agilité revigorante, la beauté pure de leurs mouvements lents, un jeu élégant et raffiné, un bel équilibre sonore, une ferveur éblouissante, une énergie à toute épreuve, un lyrisme souple et naturel, un sens des couleurs admirable, une impressionnante clarté, un sens extrêmement précis des structures et des équilibres, une attention constante à la dynamique, l’harmonie et la précision rythmique : rien que cela !

Si par hasard vous ne les avez jamais entendus, alors ne manquez surtout pas ce concert où, une fois encore, le Quatuor Modigliani vous montrera ce qu’est la perfection d’un quatuor à cordes. Ils font partie à l’évidence de la cour des grands.. Tout public

Lundi 2024-03-11 20:00:00 fin : 2024-03-11 22:00:00. 32 EUR.

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The international press rightly praises them. It celebrates the lively spark of youth in the Modigliani’s playing, their light, brilliant sound, their invigorating agility, the pure beauty of their slow movements, their elegant, refined playing, their fine balance of sound, their dazzling fervor, their unfailing energy, their supple, natural lyricism, their admirable sense of color, their impressive clarity, their extremely precise sense of structure and balance, their constant attention to dynamics, harmony and rhythmic precision: nothing less!

If by any chance you’ve never heard them before, don’t miss this concert where, once again, the Modigliani Quartet will show you what string quartet perfection is all about. They are clearly among the greats.

La prensa internacional los elogió, y con razón. Celebra la chispa viva de la juventud en la interpretación de los Modigliani, su sonido ligero y brillante, su agilidad vigorizante, la belleza pura de sus movimientos lentos, su interpretación elegante y refinada, su fino equilibrio sonoro, su fervor deslumbrante, su energía inagotable, su lirismo flexible y natural, su admirable sentido del color, su claridad impresionante, su sentido extremadamente preciso de la estructura y el equilibrio, su atención constante a la dinámica, la armonía y la precisión rítmica: ¡nada menos!

Si, por casualidad, no los ha escuchado nunca, no se pierda este concierto en el que, una vez más, el Cuarteto Modigliani le mostrará lo que es la perfección de un cuarteto de cuerda. Están claramente entre los grandes.

Die internationale Presse lobt sie zu Recht. Sie feiert diesen lebendigen Funken der Jugend im Spiel der Modiglianis, einen leichten und brillanten Klang, eine belebende Beweglichkeit, die reine Schönheit ihrer langsamen Bewegungen, ein elegantes und raffiniertes Spiel, eine schöne Klangbalance, eine blendende Inbrunst, eine unerschütterliche Energie, eine geschmeidige und natürliche Lyrik, einen bewundernswerten Sinn für Farben, eine beeindruckende Klarheit, einen äußerst präzisen Sinn für Strukturen und Gleichgewichte, eine ständige Aufmerksamkeit für Dynamik, Harmonie und rhythmische Präzision: nichts als das!

Wenn Sie sie zufällig noch nie gehört haben, dann verpassen Sie auf keinen Fall dieses Konzert, in dem Ihnen das Modigliani Quartett einmal mehr zeigen wird, was es heißt, ein perfektes Streichquartett zu spielen. Sie gehören ganz offensichtlich zur Liga der Großen.

