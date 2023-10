SPECTACLE – CLAUDE VANONY 3 rue Victor Poirel Nancy, 19 janvier 2024, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

C’est toujours pareil, mais ce n’est jamais la même chose, 2 heures de fou-rire avec Claude Vanony !. Tout public

Vendredi 2024-01-19 20:00:00 fin : 2024-01-19 . .

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



It’s always the same, but it’s never the same: 2 hours of laughter with Claude Vanony!

Siempre es lo mismo, pero nunca es igual: ¡2 horas de risas con Claude Vanony!

Es ist immer dasselbe, aber es ist nie dasselbe, 2 Stunden voller Lachen mit Claude Vanony!

