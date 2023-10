SPECTACLE – DAVID VOINSON 3 rue Victor Poirel Nancy, 16 janvier 2024, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Malgré son air sûr de lui, David se demande s’il ne rate pas l’essentiel. Profiter de sa vie de célibataire ou trouver le grand amour ?

Sans cesse à la croisée des chemins, il explore au fil du spectacle, les contradictions de sa génération. Il manie avec humour son rapport au monde et aux autres à travers ses potes, les soirées, sa famille mais surtout les filles. Comment leur plaire ? Comment les comprendre ? Comment ne pas passer pour un gros charo ? C’est le dilemme qu’il entretient.

À seulement 25 ans, il est la star montante de l’humour et accumule des millions d’abonnés et de vues sur les réseaux, où son personnage de la blonde est déjà culte.

N’attendez plus, et foncez voir le premier spectacle de David Voinson !

Billetterie en ligne : https://poirel.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=3397319e-f319-11ed-ad0e-87c17833c2a8. Tout public

Mardi 2024-01-16 20:00:00 fin : 2024-01-16 23:00:00. .

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Despite his self-confidence, David wonders if he’s missing the point. Enjoying his single life or finding true love?

Constantly at a crossroads, the show explores the contradictions of his generation. He humorously handles his relationship with the world and with others, through his buddies, parties, family and, above all, girls. How do you please them? How to understand them? How not to come across as a big charo? That’s the dilemma he faces.

At just 25, he’s a rising star on the comedy scene, racking up millions of subscribers and views on the networks, where his blonde character already has a cult following.

Don’t wait any longer, and go and see David Voinson’s first show!

Online ticketing: https://poirel.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=3397319e-f319-11ed-ad0e-87c17833c2a8

A pesar de su aire de confianza en sí mismo, David se pregunta si no estará perdiendo el norte. ¿Está aprovechando al máximo su soltería o buscando el amor verdadero?

En constante encrucijada, el programa explora las contradicciones de su generación. Maneja con humor su relación con el mundo y con los demás, a través de sus compañeros, sus fiestas, su familia y, sobre todo, sus chicas. ¿Cómo complacerlas? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo evitar parecer un grandullón? Ése es el dilema al que se enfrenta.

Con sólo 25 años, es una estrella emergente en el mundo de la comedia, acumulando millones de suscriptores y visitas en las redes, donde su personaje, la rubia, ya es una figura de culto.

No espere más y vaya a ver el primer espectáculo de David Voinson

Venta de entradas en línea: https://poirel.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=3397319e-f319-11ed-ad0e-87c17833c2a8

Trotz seines selbstbewussten Auftretens fragt sich David, ob er nicht das Wesentliche verpasst. Soll er sein Leben als Single genießen oder die wahre Liebe finden?

Er steht ständig am Scheideweg und erkundet im Laufe des Stücks die Widersprüche seiner Generation. Mit Humor behandelt er seine Beziehung zur Welt und zu den anderen über seine Kumpels, die Partys, seine Familie, aber vor allem über die Mädchen. Wie kann man ihnen gefallen? Wie versteht man sie? Wie schafft man es, nicht als großer Charo zu gelten? Das ist das Dilemma, in dem er sich befindet.

Mit nur 25 Jahren ist er der aufstrebende Comedy-Star und sammelt Millionen von Abonnenten und Views in den Netzwerken, wo seine Figur des Blondschopfs bereits Kult ist.

Warten Sie nicht länger und stürzen Sie sich in die erste Show von David Voinson!

Online-Tickets: https://poirel.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=3397319e-f319-11ed-ad0e-87c17833c2a8

Mise à jour le 2023-10-04 par DESTINATION NANCY