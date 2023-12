PERFORMANCE – KITCHUZIN 3 rue Victor Poirel Nancy, 17 décembre 2023, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-17 15:30:00

fin : 2023-12-17 15:45:00

Performance dans le cadre de l’exposition Xtrême sport, par Elodie Paupe-Morales.

Kitchuzin est une performance participative accompagnée d’une vidéo d’explications des mouvements. Elle est le résultat d’une réflexion autour des mouvements quasi chorégraphiques que l’on effectue à l’usine, l’aliénation de nos corps en industrie. À la manière d’un Courbet contemporain, le souhait est de sortir le milieu industriel de son retranchement sociétal grâce à l’humour et au sport. L’esthétique inspirée de Véronique et Davina, célèbre émission Gymtonic des années 1980, rend l’action « kitch » alors que c’est pourtant la dure réalité de beaucoup de personnes, que c’est aussi l’envers du décor de nos plats tout prêts, tout beaux, tout plastifiés. Les mots utilisés lors de la performance participative proviennent tout droit des séjours en usine de l’artiste qui s’est amusée à les détourner…

Les visiteuses et visiteurs sont invités à prendre part à une performance participative en lien avec l’oeuvre Kitchuzin, aérobic industriel..

Les visiteuses et visiteurs sont invités à prendre part à une performance participative en lien avec l'oeuvre Kitchuzin, aérobic industriel.Tout public

0 EUR.

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



