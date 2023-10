CONCERT – NOA 3 rue Victor Poirel Nancy, 24 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Révélée en France avec son tube « I don’t know » ou encore avec la BO du film multi-oscarisé « La Vie est Belle », Noa est la chanteuse israélienne phare de la scène internationale.

Auteur, compositeur, interprète et percussionniste, elle a su faire de ses origines et de sa voix divine un passeport pour le monde en partageant en six langues sa musique enchanteresse. Après le succès international de « Letters To Bach » produit par Quincy Jones, Noa est de retour avec un nouvel album intitulé « Afterallogy ». Pour ce nouvel opus, Noa interprète ses standards de jazz préférés accompagnée de Gil Dor. Face aux incertitudes du tumulte actuel, elle oppose la force intemporelle des plus grands classiques du jazz, de la musique afro-américaine à Broadway. « On a fait ce qu’il fallait pour arriver à ce résultat qui ne peut être décrit, seulement ressenti. Ce moment où le ciel s’éclaircit et rien d’autre n’existe que la musique et la lumière » Noa Pour cette tournée en France et à l’international, Noa nous livre les chansons de son dernier album mais aussi ses titres incontournables aux sonorités jazz, pop et orientales oscillant entre puissance et légèreté. Elle reprendra sa route musicale, accompagnée par le guitariste Gil Dor, son collaborateur de toujours et Or Lubianikier à la basse.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 22:30:00. .

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Revealed in France with her hit « I don’t know » and the soundtrack to the multi-award-winning film « La Vie est Belle », Noa is the leading Israeli singer on the international scene.

Author, composer, performer and percussionist, she has turned her origins and divine voice into a passport to the world, sharing her enchanting music in six languages. Following the international success of « Letters To Bach », produced by Quincy Jones, Noa is back with a new album entitled « Afterallogy ». For this new opus, Noa performs her favorite jazz standards, accompanied by Gil Dor. Faced with the uncertainties of today’s tumult, she counters with the timeless force of the greatest jazz classics, from Afro-American music to Broadway. « We did what it took to achieve a result that cannot be described, only felt. That moment when the sky clears and nothing else exists but the music and the light » Noa For this tour of France and abroad, Noa brings us songs from her latest album, as well as her jazz, pop and oriental favourites, oscillating between power and lightness. She will be back on the road, accompanied by guitarist Gil Dor, her long-time collaborator, and Or Lubianikier on bass.

Noa es la cantante israelí más destacada de la escena internacional. Se dio a conocer en Francia con su éxito « I don’t know » y la banda sonora de la multipremiada película « La Vie est Belle ».

Autora, compositora, intérprete y percusionista, ha convertido sus orígenes y su divina voz en un pasaporte al mundo, compartiendo su encantadora música en seis idiomas. Tras el éxito internacional de « Letters To Bach », producido por Quincy Jones, Noa regresa con un nuevo álbum titulado « Afterallogy ». En esta nueva obra, Noa interpreta sus estándares de jazz favoritos acompañada por Gil Dor. Frente a las incertidumbres del tumulto actual, ella contraataca con la fuerza intemporal de los grandes clásicos del jazz, desde la música afroamericana hasta Broadway. « Hicimos lo que teníamos que hacer para conseguir un resultado que no se puede describir, sólo sentir. Ese momento en el que el cielo se despeja y no existe nada más que la música y la luz » Noa Para esta gira por Francia y el extranjero, Noa interpretará las canciones de su último álbum, así como sus temas imprescindibles, con sus sonidos jazz, pop y orientales que oscilan entre la potencia y la ligereza. Volverá a la carretera acompañada por el guitarrista Gil Dor, colaborador suyo desde hace muchos años, y Or Lubianikier al bajo.

Noa, die in Frankreich mit ihrem Hit « I don’t know » oder auch mit dem Soundtrack des mehrfach Oscar-prämierten Films « La Vie est Belle » bekannt wurde, ist die führende israelische Sängerin der internationalen Szene.

Als Autorin, Komponistin, Performerin und Perkussionistin hat sie ihre Herkunft und ihre göttliche Stimme zu einem Reisepass für die Welt gemacht, indem sie ihre bezaubernde Musik in sechs Sprachen mit anderen teilt. Nach dem internationalen Erfolg von « Letters To Bach », das von Quincy Jones produziert wurde, ist Noa mit einem neuen Album namens « Afterallogy » zurückgekehrt. Auf diesem neuen Werk interpretiert Noa ihre liebsten Jazz-Standards, begleitet von Gil Dor. Den Unwägbarkeiten des aktuellen Trubels setzt sie die zeitlose Kraft der größten Jazzklassiker entgegen, von der afroamerikanischen Musik bis zum Broadway. « Wir haben alles getan, was nötig war, um dieses Ergebnis zu erreichen, das man nicht beschreiben, sondern nur fühlen kann. Dieser Moment, in dem der Himmel sich aufklärt und nichts anderes mehr existiert als die Musik und das Licht » Noa Auf dieser Tournee durch Frankreich und international gibt Noa die Lieder ihres letzten Albums zum Besten, aber auch ihre unumgänglichen Titel mit Jazz-, Pop- und orientalischen Klängen, die zwischen Kraft und Leichtigkeit schwanken. Sie wird wieder ihren musikalischen Weg gehen, begleitet von dem Gitarristen Gil Dor, ihrem langjährigen Mitarbeiter, und Or Lubianikier am Bass.

Mise à jour le 2023-10-04 par DESTINATION NANCY