CONCERT – ADAM LALOUM PIANO 3 rue Victor Poirel Nancy, 20 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Adam Laloum remporte en 2009 le 1er Prix du prestigieux concours Clara Haskil. Prix du soliste instrumental de l’année aux Victoires de la musique classique en 2017, il est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération.

C’est un pianiste au jeu sensible et délicat. Plus de treize ans après avoir décroché le Prix Clara Haskil, Adam Laloum continue de séduire le monde entier. Son jeu élégant l’amène à se produire partout dans le monde et ses reprises du répertoire romantique, de Schumann à Brahms, lui valent d’être chaleureusement salué par la critique.

» Jeu indicible d’un pianiste qui porte en lui ce chant, ce brin de folie et cette nostalgie qui signaient l’art unique de Vladimir Horowitz, de Clara Haskil et de Wilhelm Kempff « . Diapason, Alain

Lompech.. Tout public

Lundi 2023-11-20 20:00:00 fin : 2023-11-20 22:00:00. 32 EUR.

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Adam Laloum won 1st Prize in the prestigious Clara Haskil Competition in 2009. Awarded Instrumental Soloist of the Year at the 2017 Victoires de la Musique Classique awards, he is considered one of the greatest talents of his generation.

His playing is sensitive and delicate. More than thirteen years after winning the Clara Haskil Prize, Adam Laloum continues to seduce the world. His elegant playing has taken him all over the world, and his revivals of the Romantic repertoire, from Schumann to Brahms, have earned him warm critical acclaim.

« An unspeakable pianist who carries within him that song, that touch of madness and nostalgia that marked the unique art of Vladimir Horowitz, Clara Haskil and Wilhelm Kempff ». Diapason, Alain

Lompech.

Adam Laloum ganó el 1er Premio del prestigioso Concurso Clara Haskil en 2009. Galardonado como solista instrumental del año en los premios Victoires de la musique classique de 2017, está considerado uno de los mayores talentos de su generación.

Su forma de tocar es sensible y delicada. Más de trece años después de ganar el Premio Clara Haskil, Adam Laloum sigue seduciendo al mundo. Su elegante forma de tocar le ha llevado a actuar por todo el mundo, y sus reposiciones del repertorio romántico, de Schumann a Brahms, le han valido el caluroso aplauso de la crítica.

« Es la forma de tocar inenarrable de un pianista que lleva dentro ese canto, ese toque de locura y esa nostalgia que marcaron el arte único de Vladimir Horowitz, Clara Haskil y Wilhelm Kempff ». Diapasón, Alain

Lompech.

Adam Laloum gewann 2009 den 1. Preis des renommierten Clara-Haskil-Wettbewerbs. Er wurde 2017 bei den Victoires de la musique classique als Instrumentalsolist des Jahres ausgezeichnet und gilt als eines der größten Talente seiner Generation.

Er ist ein Pianist mit einem sensiblen und zarten Spiel. Mehr als dreizehn Jahre, nachdem er den Clara-Haskil-Preis gewonnen hat, begeistert Adam Laloum weiterhin die ganze Welt. Sein elegantes Spiel führt ihn zu Auftritten auf der ganzen Welt, und seine Wiederaufnahmen des romantischen Repertoires von Schumann bis Brahms werden von der Kritik hoch gelobt.

« Das unaussprechliche Spiel eines Pianisten, der den Gesang, die Verrücktheit und die Nostalgie in sich trägt, die die einzigartige Kunst von Vladimir Horowitz, Clara Haskil und Wilhelm Kempff ausmachten ». Diapason, Alain

Lompech.

Mise à jour le 2023-09-30 par DESTINATION NANCY