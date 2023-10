CONCERT – QUATUOR STANISLAS ET CYRIL HUVÉ 3 rue Victor Poirel Nancy, 6 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Quatuor Stanislas

Cyril Huvé, piano

Bela Bartók (1881-1945): Quatuor à cordes no5

Franz Liszt (1811-1886): Harmonies poétiques et religieuses pour piano (extrait)

Franz Schubert (1797-1828) : Quintette La Truite pour piano et cordes

« Victoire de la Musique » pour son enregistrement de Mendelssohn en 2010, Cyril Huvé est considéré comme un pionnier de la redécouverte du répertoire classique et romantique sur pianos anciens. Son enregistrement de « La Truite » sur instruments d’époque a également fait date

(EMI – Virgin Classics).

Vous pouvez réserver vos places directement à la salle Poirel – 03 83 32 31 25 du lundi au vendredi de 14h à 18h ou par mail : poirel@nancy.fr. Tout public

Lundi 2023-11-06 20:00:00 . 24.7 EUR.

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Stanislas Quartet

Cyril Huvé, piano

Bela Bartók (1881-1945): String Quartet No. 5

Franz Liszt (1811-1886): Harmonies poétiques et religieuses for piano (excerpt)

Franz Schubert (1797-1828) : Trout Quintet for piano and strings

winner of a « Victoire de la Musique » for his Mendelssohn recording in 2010, Cyril Huvé is considered a pioneer in the rediscovery of the classical and romantic repertoire on early pianos. His recording of « La Truite » on period instruments also made history

(EMI – Virgin Classics).

You can reserve your tickets directly at Salle Poirel – 03 83 32 31 25 Monday to Friday, 2pm to 6pm, or by e-mail: poirel@nancy.fr

Cuarteto Stanislas

Cyril Huvé, piano

Bela Bartók (1881-1945): Cuarteto de cuerda nº 5

Franz Liszt (1811-1886): Armonías poéticas y religiosas para piano (extracto)

Franz Schubert (1797-1828) : Quinteto de truchas para piano y cuerdas

« Cyril Huvé ganó un premio ‘Victoire de la Musique’ por su grabación de Mendelssohn en 2010, y está considerado como un pionero en el redescubrimiento del repertorio clásico y romántico en pianos antiguos. Su grabación de « La Truite » con instrumentos de época también hizo historia

(EMI – Virgin Classics).

Las entradas pueden reservarse directamente en la Salle Poirel – 03 83 32 31 25 de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 o por correo electrónico: poirel@nancy.fr

Stanislas-Quartett

Cyril Huvé, Klavier

Bela Bartók (1881-1945): Streichquartett Nr. 5

Franz Liszt (1811-1886): Poetische und religiöse Harmonien für Klavier (Auszug)

Franz Schubert (1797-1828) : Quintett Die Forelle für Klavier und Streicher

cyril Huvé, der 2010 für seine Mendelssohn-Aufnahme mit dem « Victoire de la Musique » ausgezeichnet wurde, gilt als Pionier der Wiederentdeckung des klassischen und romantischen Repertoires auf alten Klavieren. Seine Aufnahme von « La Truite » auf historischen Instrumenten war ebenfalls ein Meilenstein

(EMI – Virgin Classics).

Sie können Ihre Plätze direkt im Salle Poirel reservieren – 03 83 32 31 25 von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr oder per E-Mail: poirel@nancy.fr

