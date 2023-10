GRANDE RENCONTRE LSP – JOHN GRISHAM 3 rue Victor Poirel Nancy, 24 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

John Grisham est l’auteur d’une quarantaine de romans, tous des best-sellers, dont La Firme, L’Affaire Pélican et La Sentence. Ses livres sont traduits dans le monde entier et ses ventes dépassent les cent millions d’exemplaires. Dans son dernier roman Le Droit au pardon, l’écrivain américain nous plonge dans un suspense judiciaire, au cœur du procès d’un adolescent du Mississippi, en 1990.

John Grisham, Le droit au pardon (JC Lattès), traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Defert

En partenariat avec EDF et la Fondation Jan Michalski

Inscription obligatoire : https://www.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=a073cbf0-5085-11ee-abcd-f533c9a682e2. Tout public

Mardi 2023-10-24 18:30:00 fin : 2023-10-24 19:30:00. 0 EUR.

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



John Grisham is the author of some forty best-selling novels, including The Firm, The Pelican Case and The Sentence. His books have been translated all over the world, with sales exceeding one hundred million copies. In his latest novel, The Right to Forgiveness, the American writer plunges us into a judicial thriller, at the heart of the trial of a Mississippi teenager in 1990.

John Grisham, The Right to Forgiveness (JC Lattès), translated from English by Dominique Defert

In partnership with EDF and the Jan Michalski Foundation

Registration required: https://www.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=a073cbf0-5085-11ee-abcd-f533c9a682e2

John Grisham es autor de unas cuarenta novelas, todas ellas superventas, entre las que destacan La Firma, El Caso Pelícano y La Sentencia. Sus libros se han traducido a todo el mundo y han vendido más de cien millones de ejemplares. En su última novela, El derecho al perdón, el escritor estadounidense nos sumerge en un thriller judicial, en pleno juicio de un adolescente de Mississippi en 1990.

John Grisham, El derecho al perdón (JC Lattès), traducido del inglés (US) por Dominique Defert

En colaboración con EDF y la Fundación Jan Michalski

Inscripción obligatoria: https://www.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=a073cbf0-5085-11ee-abcd-f533c9a682e2

John Grisham ist der Autor von etwa 40 Romanen, die alle Bestseller waren, darunter Die Firma, Die Pelikan-Affäre und The Sentence. Seine Bücher werden in die ganze Welt übersetzt, und seine Verkaufszahlen liegen bei über 100 Millionen Exemplaren. In seinem neuesten Roman Das Recht auf Vergebung versetzt uns der amerikanische Schriftsteller in eine spannende Gerichtsverhandlung, in deren Mittelpunkt der Prozess gegen einen Teenager aus Mississippi im Jahr 1990 steht.

John Grisham, Das Recht auf Vergebung (JC Lattès), Übersetzung aus dem Englischen (USA) von Dominique Defert

In Partnerschaft mit EDF und der Fondation Jan Michalski

Anmeldung erforderlich: https://www.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=a073cbf0-5085-11ee-abcd-f533c9a682e2

Mise à jour le 2023-10-04 par DESTINATION NANCY