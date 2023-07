CONCERT NJP – HANIA RANI – VEGA TRAILS 3 rue Victor Poirel Nancy, 12 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Hania RANI :

Hania Rani est une pianiste et compositrice qui partage sa vie entre Berlin et Varsovie. Elle grandit à Gdansk (Pologne) avec ses parents, entourée de musiques et de films. D’abord inspirée par le classique, elle découvre progressivement le jazz et les musiques électroniques, mélangeant ainsi ses sources d’inspirations : Nils Frahm, Chopin, Murcof, Portico Quartet, Radiohead et même The Beatles.

Après un premier album et de nombreux concerts qui l’ont d’emblée portée très haut, Rani a décidé de se lancer en solo. Elle a ainsi signé auprès d’un prestigieux label britannique, Gondwana Records et en 2019 a sorti son premier album solo, Esja, un disque dont le succès a dépassé les frontières de la Pologne.

Rare femme évoluant dans le monde du néo-classique, Hania Rani crée une musique subtile et sensible. Mélodies romantiques, mélancoliques, atmosphériques, hypnotiques qui donnent une sensation de temps et d’espace illimité qui rappelle aussi Agnès Obel. Elle reprend la route des concerts à l’automne pour présenter “Home”, son dernier album. Au piano s’ajouteront sa voix et des sonorités électroniques. Pour Hania Rani, “Home” est la continuité de l’album précédent, c’est l’histoire d’un endroit qui devient notre maison, parfois par chance, parfois par choix.

Il n’est pas exclu que le nom de Hania Rani devienne l’un des plus passionnants pour l’avenir de la musique européenne. Son talent et ses capacités d’inspiration apparemment sans limite semblent en mesure de l’envoyer dans les recoins les plus méconnus et les plus captivants du monde de la musique.

Vega Trails :

Nouveau projet du compositeur et contrebassiste Milo Fitzpatrick (Portico Quartet) et du saxophoniste Jordan Smart (Mammal Hands), artistes emblématiques du label anglais Gondwana Records mis à l’honneur à NJP cette année, le duo tire son nom du roman de science-fiction de Carl Sagan « Contact » (un livre sur les signaux de nouvelle vie détectés par le système Vega). Un duo né pendant le confinement, du désir de mettre les éléments de basse et de mélodie au premier plan dans leur forme la plus brute. Les deux artistes ont notamment puisé leur inspiration dans Closeness, l’album de Charlie Haden sorti en 1976, qui se compose de duos mythiques (avec Keith Jarrett, Ornette Coleman, Alice Coltrane, Paul Motian, etc). Duo charismatique d’une grande puissance, on assiste sur scène à une conversation inédite racontant des histoires merveilleuses, mélancoliques ou étranges.. Tout public

Jeudi 2023-10-12 20:00:00 fin : 2023-10-12 . EUR.

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Hania RANI :

Hania Rani is a pianist and composer who divides her life between Berlin and Warsaw. She grew up in Gdansk (Poland) with her parents, surrounded by music and film. Initially inspired by classical music, she gradually discovered jazz and electronic music, mixing her sources of inspiration: Nils Frahm, Chopin, Murcof, Portico Quartet, Radiohead and even The Beatles.

After a debut album and a series of concerts that took her to new heights, Rani decided to go solo. She signed with the prestigious British label Gondwana Records and in 2019 released her first solo album, Esja, a success that has spread beyond the borders of Poland.

A rare woman evolving in the world of neo-classical music, Hania Rani creates subtle, sensitive music. Her romantic, melancholy, atmospheric and hypnotic melodies convey a sense of unlimited time and space, reminiscent of Agnès Obel. She returns to the concert circuit in autumn to present ?Home? her latest album. The piano will be complemented by her voice and electronic sounds. For Hania Rani, ?Home? is a continuation of the previous album, the story of a place that becomes our home, sometimes by chance, sometimes by choice.

Hania Rani?s name is bound to become one of the most exciting for the future of European music. Her talent and seemingly limitless capacity for inspiration seem capable of sending her into the most unknown and captivating corners of the music world.

Vega Trails :

A new project by composer and double bassist Milo Fitzpatrick (Portico Quartet) and saxophonist Jordan Smart (Mammal Hands), emblematic artists of the English label Gondwana Records honored at NJP this year, the duo takes its name from Carl Sagan?s science fiction novel « Contact » (a book about signals of new life detected by the Vega system). A duo born during confinement, from the desire to bring the elements of bass and melody to the fore in their rawest form. The two artists drew their inspiration in particular from Closeness, Charlie Haden?s 1976 album of legendary duets (with Keith Jarrett, Ornette Coleman, Alice Coltrane, Paul Motian, etc.). A charismatic duo of great power, their live performance is a unique conversation telling wonderful, melancholy and strange stories.

Hania RANI :

Hania Rani es una pianista y compositora que divide su tiempo entre Berlín y Varsovia. Creció en Gdansk (Polonia) con sus padres, rodeada de música y cine. Inspirada inicialmente por la música clásica, descubrió poco a poco el jazz y la música electrónica, mezclando sus fuentes de inspiración: Nils Frahm, Chopin, Murcof, Portico Quartet, Radiohead e incluso The Beatles.

Tras un álbum de debut y una serie de conciertos que la llevaron a nuevas cotas, Rani decidió lanzarse en solitario. Firmó con el prestigioso sello británico Gondwana Records y en 2019 publicó su primer álbum en solitario, Esja, un disco cuyo éxito ha traspasado las fronteras de Polonia.

Mujer poco común en el mundo de la música neoclásica, Hania Rani crea una música sutil y sensible. Sus melodías románticas, melancólicas, atmosféricas e hipnóticas dan una sensación de tiempo y espacio ilimitados que recuerda a Agnès Obel. En otoño volverá al circuito de conciertos para presentar Home, su último álbum. Al piano se unirán su voz y los sonidos electrónicos. Para Hania Rani, « Home » es una continuación del álbum anterior, la historia de un lugar que se convierte en nuestro hogar, a veces por casualidad, a veces por elección.

El nombre de Hania Rani bien podría convertirse en uno de los más excitantes para el futuro de la música europea. Su talento y su aparentemente ilimitada capacidad de inspiración parecen capaces de enviarla a los rincones más desconocidos y cautivadores del mundo de la música.

Vega Trails :

Nuevo proyecto del compositor y contrabajista Milo Fitzpatrick (Portico Quartet) y del saxofonista Jordan Smart (Mammal Hands), artistas emblemáticos del sello británico Gondwana Records, galardonado este año en el NJP, el dúo toma su nombre de la novela de ciencia ficción Contact de Carl Sagan (un libro sobre las señales de nueva vida detectadas por el sistema Vega). Un dúo nacido durante el encierro, del deseo de poner en primer plano los elementos del bajo y la melodía en su forma más cruda. Los dos artistas se inspiraron en Closeness, el álbum de dúos legendarios de Charlie Haden de 1976 (con Keith Jarrett, Ornette Coleman, Alice Coltrane, Paul Motian y otros). Dúo poderoso y carismático, su directo es una conversación única que cuenta historias maravillosas, melancólicas y extrañas.

Hania RANI:

Hania Rani ist eine Pianistin und Komponistin, die ihr Leben zwischen Berlin und Warschau aufteilt. Sie wuchs mit ihren Eltern in Danzig (Polen) auf, umgeben von Musik und Filmen. Zunächst von der Klassik inspiriert, entdeckt sie nach und nach den Jazz und die elektronische Musik und vermischt so ihre Inspirationsquellen: Nils Frahm, Chopin, Murcof, Portico Quartet, Radiohead und sogar The Beatles.

Nach ihrem ersten Album und zahlreichen Konzerten, die sie von Anfang an hoch hinaus brachten, beschloss Rani, sich als Solokünstlerin zu versuchen. Sie unterschrieb bei dem renommierten britischen Label Gondwana Records und veröffentlichte 2019 ihr erstes Soloalbum Esja, ein Album, das über die Grenzen Polens hinaus erfolgreich war.

Als seltene Frau, die sich in der Welt der Neoklassik bewegt, kreiert Hania Rani eine subtile und sensible Musik. Romantische, melancholische, atmosphärische, hypnotische Melodien, die ein Gefühl von Zeit und unbegrenztem Raum vermitteln, das auch an Agnes Obel erinnert. Im Herbst gibt sie wieder Konzerte, um ihr neues Album ?Home? vorzustellen. Das Klavier wird durch ihre Stimme und elektronische Klänge ergänzt. Für Hania Rani ist Home die Fortsetzung des letzten Albums, die Geschichte eines Ortes, der zu unserem Zuhause wird, manchmal durch Glück, manchmal aus eigener Entscheidung.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Name Hania Rani zu einem der spannendsten Namen für die Zukunft der europäischen Musik werden wird. Ihr Talent und ihre scheinbar grenzenlose Inspirationsfähigkeit scheinen in der Lage zu sein, sie in die unbekanntesten und spannendsten Ecken der Musikwelt zu schicken.

Vega Trails :

Das neue Projekt des Komponisten und Kontrabassisten Milo Fitzpatrick (Portico Quartet) und des Saxophonisten Jordan Smart (Mammal Hands), die bei dem britischen Label Gondwana Records, das dieses Jahr beim NJP geehrt wurde, eine wichtige Rolle spielen, ist nach Carl Sagans Science-Fiction-Roman « Contact » benannt (ein Buch über die Signale neuen Lebens, die vom Wega-System entdeckt wurden). Ein Duo, das während des Containments aus dem Wunsch heraus entstand, die Elemente Bass und Melodie in ihrer rohesten Form in den Vordergrund zu stellen. Die beiden Künstler ließen sich unter anderem von Charlie Hadens 1976 erschienenem Album Closeness inspirieren, das aus legendären Duetten (mit Keith Jarrett, Ornette Coleman, Alice Coltrane, Paul Motian usw.) besteht. Als charismatisches Duo mit großer Kraft erlebt man auf der Bühne eine noch nie dagewesene Konversation, die wunderbare, melancholische oder seltsame Geschichten erzählt.

Mise à jour le 2023-07-01 par DESTINATION NANCY