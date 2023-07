CONCERT NJP – ERIK TRUFFAZ – SESAM 3 rue Victor Poirel Nancy, 11 octobre 2023, Nancy.

Erik Truffaz:

Avec Rollin’ & Clap, Erik Truffaz revient pour la première fois sur scène avec des pièces qui ne sont pas issues de son répertoire, mais plutôt un hommage aux compositeurs de musique de films ! Suite à une sollicitation du festival du film d’Angoulême, la star des trompettiste français décide de revisiter des thèmes majeurs du cinéma en allant chercher dans ses mémoires de cinéphile, d’amoureux et d’enfant, pour fomenter cet hommage du jazz à la pellicule qu’il illumine.

Pour Rollin’ & Clap, Truffaz et son acolyte de presque toujours, Marcello Giuliani, ont d’abord couché sur papier un générique idéal. Ici, en plus de la basse de Giuliani, qui s’en remet à l’acoustique, le groupe s’étoffe des anciens futs de Raphaël Chassin, des claviers minés d’Alexis Anérilles et de la guitare monkienne de Matthis Pascaud.

Ce catalogue de musiques rempli de mélodies émouvantes et reconnaissables relève moins de la leçon de cinéma que du festin de compositeurs : Nino Rota, Michel Magne, Ennio Morricone, Alain Romans chez Jacques Tati, Philippe Sarde. Tous les scénaristes mélomanes, les génies du surmoi dont les partitions ont pétri nos imaginaires. Ce ne sont plus des partitions soumises aux images mais des films miniatures qui débordent l’histoire, des aventures inouïes à découvrir en ouverture du festival Salle Poirel !

Erik Truffaz : trompette

Alexis Anérilles : claviers

Marcello Giuliani : basse

Matthis Pascaud : guitare

Raphaël Chassin : batterie

Sesam :

A force d’improvisations et de rêveries collectives, SESAM anime un répertoire qui se réinvente à chaque représentation. Le résultat, aussi vaste que leurs influences, se perd entre les genres. Sélectionné par les iNOUïS 2023 du Printemps de Bourges pour représenter l’antenne lorraine portée par NJP), le quintet messin n’est pas un groupe de Jazz, ni un groupe de Rock ou de Fusion, et encore moins un groupe de Jam. Bien à l’écart des étiquettes et peu envieux d’en forger de nouvelles, SESAM défriche de nouveaux territoires sonores. Les cinq musiciens cheminent d’atmosphères paisibles vers de tumultueux orages au travers de frontières dissoutes. Ensemble, ils fourmillent, cherchent, recommencent, et parfois : ils trouvent.

Certains y voient une part de Pink Floyd, d’autres de Snarky Puppy ou de Jojo Mayer, le groupe invite surtout chacun à y voir ce qu’il veut. Animés par une intense énergie, tous considèrent le plaisir de partager leur découvertes comme cardinal. Ainsi, la cartographie qu’ils construisent raconte les multiples nuances de leurs escapades tout en accordant une place importante à l’improvisation, à la surprise. Profondément pensée pour le live, c’est bien sur scène que leur musique prend tout son sens. Fans de Erik Truffaz c’est avec fierté que les lorrains ouvriront la prog IN de NJP à Poirel !

Réservation ici : https://nancyjazzpulsations.com/agenda/erik-truffaz-%c2%b7-sesam/. Tout public

Erik Truffaz:

With Rollin? & Clap, Erik Truffaz returns to the stage for the first time with pieces not from his own repertoire, but rather a tribute to film music composers! In response to a request from the Angoulême Film Festival, the star French trumpeter decided to revisit major film themes, drawing on his memories as a cinephile, lover and child, to create this tribute to jazz and the film he illuminates.

For Rollin? & Clap, Truffaz and his almost lifelong sidekick, Marcello Giuliani, first put down on paper an ideal theme song. Here, in addition to Giuliani?s acoustic bass, the band features Raphaël Chassin?s old drums, Alexis Anérilles? mined keyboards and Matthis Pascaud?s Monkian guitar.

This catalog of music, filled with moving, recognizable melodies, is less a film lesson than a feast of composers: Nino Rota, Michel Magne, Ennio Morricone, Alain Romans at Jacques Tati, Philippe Sarde. All the music-loving screenwriters, the geniuses of the super-ego whose scores have shaped our imaginations. These are no longer partitions subjected to images, but miniature films that overflow history, unheard-of adventures to be discovered at the opening of the Salle Poirel festival!

Erik Truffaz: trumpet

Alexis Anérilles: keyboards

Marcello Giuliani: bass

Matthis Pascaud: guitar

Raphaël Chassin: drums

Sesam :

Through improvisation and collective reverie, SESAM bring to life a repertoire that reinvents itself with each performance. The result, as vast as their influences, is lost between genres. Selected by Printemps de Bourges? iNOUïS 2023 to represent the Lorraine branch of the festival (supported by NJP), the quintet from Metz is not a jazz, rock or fusion band, and certainly not a jam band. Far removed from labels and uninterested in forging new ones, SESAM explores new sonic territories. The five musicians journey from peaceful atmospheres to tumultuous storms across dissolved boundaries. Together, they swarm, search, try again, and sometimes: they find.

Some see in it a hint of Pink Floyd, others of Snarky Puppy or Jojo Mayer, but above all, the band invites everyone to see in it what they want. Driven by an intense energy, they all consider the pleasure of sharing their discoveries as cardinal. As a result, the cartography they construct tells the story of the many nuances of their escapades, while leaving plenty of room for improvisation and surprise. Deeply conceived for live performance, it is on stage that their music takes on its full meaning. Fans of Erik Truffaz, they are proud to open the NJP IN program at Poirel!

Reservations here: https://nancyjazzpulsations.com/agenda/erik-truffaz-%c2%b7-sesam/

Erik Truffaz:

Con Rollin? & Clap, Erik Truffaz vuelve por primera vez a los escenarios con piezas que no forman parte de su repertorio, ¡sino que son un homenaje a los compositores de música de cine! En respuesta a una petición del Festival de Cine de Angulema, el trompetista estrella francés decidió revisitar algunos de los grandes temas del cine, recurriendo a sus recuerdos de cinéfilo, amante y niño, para crear este homenaje al jazz y al cine que ilumina.

Para Rollin? & Clap, Truffaz y su compañero de casi toda la vida, Marcello Giuliani, pusieron primero sobre el papel un tema ideal. Aquí, además del bajo acústico de Giuliani, la banda incluye la vieja batería de Raphaël Chassin, los teclados minados de Alexis Anérilles y la guitarra monkiana de Matthis Pascaud.

Este catálogo musical, lleno de melodías conmovedoras y reconocibles, es menos una lección de cine que un festín de compositores: Nino Rota, Michel Magne, Ennio Morricone, Alain Romans en Jacques Tati, Philippe Sarde. Todos los guionistas melómanos, los genios del super-ego cuyas partituras han modelado nuestro imaginario. Ya no se trata de partituras sometidas a imágenes, sino de películas en miniatura que van más allá de la historia, ¡aventuras inéditas por descubrir en la inauguración del festival de la Salle Poirel!

Erik Truffaz: trompeta

Alexis Anérilles: teclados

Marcello Giuliani: bajo

Matthis Pascaud: guitarra

Raphaël Chassin: batería

Sesam :

A fuerza de improvisación y ensueño colectivo, SESAM da vida a un repertorio que se reinventa en cada actuación. El resultado, tan vasto como sus influencias, se pierde entre los géneros. Seleccionado por el Printemps de Bourges? iNOUïS 2023 para representar a la sección lorena del festival (con el apoyo de NJP), el quinteto de Metz no es un grupo de jazz, rock o fusión, ni mucho menos una jam band. Alejado de etiquetas y desinteresado por forjar otras nuevas, SESAM explora nuevos territorios sonoros. Los cinco músicos viajan de atmósferas apacibles a tormentas tumultuosas a través de fronteras disueltas. Juntos, pululan, buscan, lo intentan de nuevo, y a veces: encuentran.

Algunos ven en ellos un poco de Pink Floyd, otros de Snarky Puppy o Jojo Mayer, pero sobre todo la banda invita a cada uno a ver lo que quiere. Impulsados por una energía intensa, todos ellos consideran cardinal el placer de compartir sus descubrimientos. Por ello, la cartografía que crean da cuenta de los múltiples matices de sus escapadas, al tiempo que deja un amplio margen a la improvisación y la sorpresa. Profundamente concebida para el directo, su música cobra todo su sentido sobre el escenario. Fans de Erik Truffaz, el grupo lorquino se enorgullece de inaugurar el programa NJP IN en Poirel

Reserve aquí: https://nancyjazzpulsations.com/agenda/erik-truffaz-%c2%b7-sesam/

Erik Truffaz:

Mit Rollin? & Clap kehrt Erik Truffaz zum ersten Mal mit Stücken auf die Bühne zurück, die nicht aus seinem Repertoire stammen, sondern eine Hommage an die Komponisten von Filmmusik sind! Auf Anfrage des Filmfestivals von Angoulême beschloss der Star unter den französischen Trompetern, die wichtigsten Themen des Kinos neu zu interpretieren, indem er in seinen Erinnerungen als Cineast, Liebhaber und Kind nachforschte, um diese Hommage des Jazz an den Film, den er beleuchtet, zu erschaffen.

Für Rollin? & Clap haben Truffaz und sein langjähriger Partner Marcello Giuliani zunächst einen idealen Titelsong zu Papier gebracht. Neben Giulianis Bass, der sich auf Akustik beschränkt, kommen Raphaël Chassin mit seinen alten Fässern, Alexis Anérilles mit seinen verminten Keyboards und Matthis Pascaud mit seiner monkianischen Gitarre hinzu.

Dieser Musikkatalog voller bewegender und wiedererkennbarer Melodien ist weniger eine Filmlektion als vielmehr ein Festmahl der Komponisten: Nino Rota, Michel Magne, Ennio Morricone, Alain Romans bei Jacques Tati, Philippe Sarde. All die musikliebenden Drehbuchautoren, die Über-Ich-Genies, deren Partituren unsere Vorstellungswelt geknetet haben. Es handelt sich nicht mehr um Partituren, die den Bildern unterworfen sind, sondern um Miniaturfilme, die über die Geschichte hinausgehen, unerhörte Abenteuer, die Sie zur Eröffnung des Festivals Salle Poirel entdecken können!

Erik Truffaz : Trompete

Alexis Anérilles: Keyboards

Marcello Giuliani: Bass

Matthis Pascaud: Gitarre

Raphaël Chassin: Schlagzeug

Sesam :

Mit Improvisationen und kollektiven Träumereien belebt SESAM ein Repertoire, das sich bei jeder Aufführung neu erfindet. Das Ergebnis ist so breit gefächert wie ihre Einflüsse und verliert sich zwischen den Genres. Das Quintett aus Metz wurde von den iNOUïS 2023 des Printemps de Bourges ausgewählt, um den von NJP getragenen lothringischen Ableger zu vertreten, und ist weder eine Jazz-, noch eine Rock- oder Fusion- und schon gar keine Jam-Band. SESAM sind nicht auf Etiketten festgelegt und wollen auch keine neuen schmieden. Sie erkunden neue Klanggebiete. Die fünf Musiker wandern von friedlichen Atmosphären zu stürmischen Stürmen, über aufgelöste Grenzen hinweg. Gemeinsam wimmeln sie, suchen, beginnen neu und manchmal: finden.

Manche sehen darin einen Teil von Pink Floyd, andere Snarky Puppy oder Jojo Mayer, aber die Band lädt vor allem jeden ein, darin das zu sehen, was er will. Alle sind von einer intensiven Energie getrieben und betrachten die Freude, ihre Entdeckungen zu teilen, als Kardinalpunkt. So erzählt die Kartografie, die sie erstellen, von den zahlreichen Nuancen ihrer Eskapaden, wobei sie der Improvisation und der Überraschung einen wichtigen Platz einräumen. Ihre Musik ist von Grund auf für den Live-Einsatz konzipiert und entfaltet ihren ganzen Sinn auf der Bühne. Als Fans von Erik Truffaz sind die Lothringer stolz darauf, das IN-Programm von NJP in Poirel zu eröffnen!

Reservierung hier: https://nancyjazzpulsations.com/agenda/erik-truffaz-%c2%b7-sesam/

