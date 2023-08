LIVRE SUR LA PLACE – CYRIL DION ET SÉBASTIEN HOOG 3 rue Victor Poirel Nancy, 8 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Cyril Dion, écrivain, réalisateur, figure du mouvement écologiste et co-réalisateur du film Demain, propose une lecture de textes poétiques de résistance « à un monde obsédé par le rendement financier, la performance et le consumérisme » accompagné par Sébastien Hoog, guitariste, compositeur et interprète.

Dédicaces sur site

Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et au guichet de la Salle Poirel. Tout public

Vendredi 2023-09-08 19:30:00 fin : 2023-09-08 20:45:00. 0 EUR.

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Cyril Dion, writer, director, figurehead of the environmental movement and co-director of the film Demain, offers a reading of poetic texts of resistance « to a world obsessed with financial return, performance and consumerism », accompanied by Sébastien Hoog, guitarist, composer and performer.

Signing sessions on site

Reservations required, free ticket sales online and at the Salle Poirel box office

Cyril Dion, escritor, cineasta, figura del movimiento ecologista y codirector de la película Demain, ofrece una lectura de textos poéticos de resistencia « a un mundo obsesionado por la rentabilidad financiera, el rendimiento y el consumismo », acompañado por Sébastien Hoog, guitarrista, compositor e intérprete.

Sesiones de firmas in situ

Reserva obligatoria, entradas gratuitas disponibles en línea y en la taquilla de la Salle Poirel

Cyril Dion, Schriftsteller, Regisseur, eine Figur der Umweltbewegung und Co-Regisseur des Films Demain, bietet eine Lesung poetischer Texte des Widerstands « gegen eine Welt, die von finanzieller Rendite, Leistung und Konsumismus besessen ist », begleitet von Sébastien Hoog, Gitarrist, Komponist und Interpret.

Signierstunden vor Ort

Eintritt nur mit Reservierung, kostenlose Eintrittskarten online und an der Kasse der Salle Poirel

Mise à jour le 2023-08-25 par DESTINATION NANCY