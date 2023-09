LA KIDSTOLE 3 rue Victor Hugo Nilvange, 18 mai 2024, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Concert, nature et vélo

La Kidstole* c’est une journée pour se défouler et s’émerveiller. En parcourant les pistes cyclables de la Vallée de la Fensch, c’est un itinéraire de 6 km qui vous promet de belles notes de joies en famille. Un interlude musical au long du parcours vous permettra de redécouvrir les sons de la nature. Et pour finir, nous danserons à Le Gueulard Plus avec un concert surprise !

*La Kidstole est la petite soeur de la Chistole, l’événement rock et vélo de Le Gueulard Plus labelisée Olympiade culturelle – Paris 2024.

Dès 7 ans.. Enfants

Samedi 2024-05-18 fin : 2024-05-18 . 7 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



Concert, nature and cycling

The Kidstole* is a day of fun and wonder. A 6 km itinerary along the bike paths of the Fensch Valley promises to bring the whole family together. A musical interlude along the way will let you rediscover the sounds of nature. And to finish, we’ll be dancing at Le Gueulard Plus with a surprise concert!

*The Kidstole is the little sister of the Chistole, Le Gueulard Plus?s rock and bike event, which has been awarded the Cultural Olympiad? Paris 2024.

Ages 7 and up.

Concierto, naturaleza y ciclismo

Kidstole* es un día para desahogarse y maravillarse. Se trata de una ruta de 6 km por los carriles bici del valle de Fensch, donde podrás disfrutar de una gran diversión en familia. Un interludio musical a lo largo del recorrido te permitirá redescubrir los sonidos de la naturaleza. Y para terminar, ¡bailaremos en Le Gueulard Plus con un concierto sorpresa!

*La Kidstole es la hermana pequeña de la Chistole, el evento de rock y ciclismo de Le Gueulard Plus, galardonado con la Olimpiada Cultural? París 2024.

A partir de 7 años.

Konzert, Natur und Fahrrad

Die Kidstole* ist ein Tag, an dem man sich austoben und staunen kann. Auf den Radwegen des Fensch-Tals können Sie auf einer 6 km langen Strecke mit der ganzen Familie Spaß haben. Ein musikalisches Intermezzo entlang der Strecke ermöglicht es Ihnen, die Klänge der Natur wiederzuentdecken. Und zum Abschluss werden wir im Le Gueulard Plus mit einem Überraschungskonzert tanzen!

*Die Kidstole ist die kleine Schwester der Chistole, der Rock- und Fahrradveranstaltung von Le Gueulard Plus, die mit dem Label Kulturolympiade? Paris 2024.

Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME