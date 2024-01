ORANGE BLOSSOM + EXOTICA LUNATICA 3 rue Victor Hugo Nilvange, vendredi 23 février 2024.

Nilvange Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

Si vous aimez : Hindi Zahra, Ibeyi

Voici plus de vingt ans qu’Orange Blossom nous envoûte avec son alliage unique et délicat entre sonorités électroniques et musiques du monde. Fruit d’un voyage physique et sonore à travers le Mali, l’Égypte et Cuba, leur troisième opus Live sessions propose de nouvelles versions de titres issus de leurs deux précédents albums, accompagnés d’inédits. Une nouvelle dimension musicale pour une incursion toujours magique dans l’univers sans frontières d’Orange Blossom.Tout public

17 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est communication@legueulardplus.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME