DJ SHOW SET 3 rue Victor Hugo Nilvange, 10 février 2024, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Embarquez à bord du Golden Record, un vaisseau intersidéral parti à la rencontre de civilisations extraterrestres, qui renferme la totalité de la culture humaine… ainsi que deux cyborgs-DJs bien décidés à faire danser les aliens. Derrière leurs multiples machines et claviers, face à un dancefloor traversé de lumières et d’images, Gwendal et Loïc vous offrent un premier contact avec une musique électronique punchy et enivrante. Position recommandée pour le décollage : les baskets prêtes à faire chauffer le parquet et la tête dans les étoiles.

Dès 7 ans.. Enfants

Samedi 2024-02-10 17:00:00 fin : 2024-02-10 17:45:00. 7 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



Come aboard the Golden Record, an interstellar vessel that has set out to encounter extraterrestrial civilizations and contains the entirety of human culture… and two cyborg DJs determined to make the aliens dance. Behind their multiple machines and keyboards, facing a dancefloor full of lights and images, Gwendal and Loïc offer you a first contact with punchy and intoxicating electronic music. Recommended position for take-off: sneakers ready to heat up the floor and your head in the stars.

Ages 7 and up.

Suba a bordo del Golden Record, una nave interestelar que ha salido en busca de civilizaciones extraterrestres y que contiene toda la cultura humana… y dos DJs cyborg decididos a hacer bailar a los alienígenas. Detrás de sus numerosas máquinas y teclados, frente a una pista de baile llena de luces e imágenes, Gwendal y Loïc le proponen un primer contacto con la música electrónica punzante y embriagadora. Posición recomendada para el despegue: zapatillas preparadas para calentar la pista y la cabeza en las estrellas.

A partir de 7 años.

Kommen Sie an Bord der Golden Record, einem Raumschiff, das sich auf die Suche nach außerirdischen Zivilisationen gemacht hat und die gesamte menschliche Kultur enthält… und zwei Cyborg-DJs, die fest entschlossen sind, die Aliens zum Tanzen zu bringen. Hinter ihren zahlreichen Maschinen und Keyboards, vor einem von Lichtern und Bildern durchzogenen Dancefloor, bieten Gwendal und Loïc Ihnen einen ersten Kontakt mit einer druckvollen und berauschenden elektronischen Musik. Empfohlene Position für den Start: die Turnschuhe bereit, um das Parkett aufzuheizen und den Kopf in die Sterne zu stecken.

Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME