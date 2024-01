COLT + CLARA VIOLA 3 rue Victor Hugo Nilvange, jeudi 25 janvier 2024.

Nilvange Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-25 20:00:00

fin : 2024-01-25

Sur Mille vies, dernier EP du duo belge COLT, la voix de Coline surfe littéralement sur la musique électronique finement ciselée d’Antoine. De cette relation fusionnelle naissent de petits bijoux de sensibilité, chansons rêveuses et poétiques entre moments d’euphorie et instants de mélancolie. À chaque piste, COLT vise juste et rejoint le club des nouvelles sensations de la scène francophone.

Clara Viola, autrice-compositrice et interprète vosgienne accompagnée par Le Gueulard Plus, nous embarque dans une grande quête intime, entre doutes, acceptation de soi et questionnements sur l’avenir.Tout public

17 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



