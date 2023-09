GLAUQUE ET GWENDOLINE 3 rue Victor Hugo Nilvange, 15 décembre 2023, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Un double plateau qui respire l’urgence, avec deux groupes portés par une énergie sombre totalement galvanisante.

Glauque modifie l’ADN du hip-hop comme de la chanson avec sa poésie contemporaine, brute et ouverte aux expérimentations sonores. Un choc à vivre en live, au rythme de pénétrants battements électroniques.

Gwendoline a secoué la scène rennaise et française avec sa cold-wave de losers sensibles. Une « shlag-wave » distillée dans un chanté-parlé percutant entre sarcasme, autodérision et amertume, résonnant comme un avant-goût de la révolution qui s’annonce.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . 0 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



A double set that exudes urgency, with two groups driven by a dark energy that is totally galvanizing.

Glauque modifies the DNA of both hip-hop and chanson with its contemporary poetry, raw and open to sonic experimentation. A shock to experience live, to the rhythm of penetrating electronic beats.

Gwendoline has shaken up the Rennes and French music scenes with her sensitive loser’s cold-wave. A « shlag-wave » distilled into a hard-hitting chant-parlé between sarcasm, self-mockery and bitterness, sounding like a foretaste of the revolution to come.

Un programa doble que destila urgencia, con dos grupos impulsados por una energía oscura totalmente galvanizante.

Glauque cambia el ADN del hip-hop y de la chanson con su poesía contemporánea, cruda y abierta a la experimentación sonora. Una experiencia impactante en directo, al ritmo de penetrantes ritmos electrónicos.

Gwendoline ha sacudido la escena musical de Rennes y de Francia con su « cold-wave » de perdedores sensibles. Una « shlag-wave » destilada en un estilo de spoken-word contundente que combina sarcasmo, autoburla y amargura, y que suena como un anticipo de la revolución que se avecina.

Eine Doppelbühne, die Dringlichkeit ausstrahlt, mit zwei Gruppen, die von einer dunklen, völlig galvanisierenden Energie getragen werden.

Glauque verändert die DNA des Hip-Hop und des Chansons mit seiner zeitgenössischen, rohen und für Klangexperimente offenen Poesie. Ein Schock, den man live erleben kann, im Rhythmus durchdringender elektronischer Beats.

Gwendoline hat die Szene in Rennes und Frankreich mit ihrem Cold-Wave von sensiblen Verlierern erschüttert. Ein « Shlag-Wave », destilliert in einem eindringlichen Sprechgesang zwischen Sarkasmus, Selbstironie und Verbitterung, der wie ein Vorgeschmack auf die sich ankündigende Revolution klingt.

