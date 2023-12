COULEUR.S SEXTET 3 rue Victor Hugo Nilvange, 4 décembre 2023, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Couleur.S sextet se veut un creuset de la créolisation entre les univers du jazz et des musiques improvisées et le monde extraordinaire d’Olivier Messiaen. Pigmentée des couleurs sonores du grand compositeur, cette création cherche avant tout à atteindre à une cosmogonie « colorée », véritable naissance d’un monde imaginaire, poétique et partagé.. Tout public

Jeudi 2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14 . 0 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



Couleur.S sextet is a melting pot of jazz, improvised music and the extraordinary world of Olivier Messiaen. Pigmented with the sound colors of the great composer, this creation seeks above all to achieve a « colored » cosmogony, the birth of an imaginary, poetic and shared world.

El sexteto Couleur.S es un crisol de jazz, música improvisada y el extraordinario universo de Olivier Messiaen. Pigmentada con los colores sonoros del gran compositor, esta creación busca ante todo lograr una cosmogonía « coloreada », el nacimiento de un mundo imaginario, poético y compartido.

Das Couleur.S Sextett versteht sich als Schmelztiegel der Kreolisierung zwischen den Welten des Jazz und der improvisierten Musik und der außergewöhnlichen Welt von Olivier Messiaen. Pigmentiert mit den Klangfarben des großen Komponisten, versucht diese Kreation vor allem, eine « farbige » Kosmogonie zu erreichen, eine wahre Geburt einer imaginären, poetischen und gemeinsamen Welt.

